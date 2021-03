“Nuvole” il nuovo album di Random

Prodotto interamente da Zenit, ad eccezione di un brano prodotto da Junior K, “Nuvole” si muove al ritmo delle emozioni cantate da Random e, traccia per traccia, compone un album fatto da brani diversi ma uniti da un unico fil rouge di mood e sonorità. All’interno dell’album sarà presente anche “Torno A Te”, il brano che ha presentato al 71° Festival di Sanremo.

“Nuvole” è un disco di crescita in cui il giovane cantautore, dopo il debutto con l’album “Giovane Oro” e l’EP “Montagne Russe”, racconta paure, insicurezze e ferite spronando chi ascolta a inseguire i propri sogni che spesso, per timore, vengono lasciati in sospeso.

Con oltre 210 milioni di ascolti su tutte le piattaforme digitali Random, non ancora ventenne, è fra i giovani artisti italiani più popolari e già autore di grandi successi: i tre singoli “Chiasso”, “Rossetto” e “Sono un bravo Ragazzo un po’ fuori di Testa” contano un totale di 6 dischi di Platino. I brani sono tutti contenuti nell’EP “Montagne Russe”, uscito a giugno 2020 e certificato Oro.

RANDOM – LIVE 2021 prodotto da VIVO CONCERTI

SABATO 20 NOVEMBRE 2021 | ROMA @ATLANTICO LIVE

DOMENICA 28 NOVEMBRE 2021 | MILANO @FABRIQUE

info: www.vivoconcerti.com