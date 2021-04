“Deja Vu” è un singolo di prossima uscita della cantante americana Olivia Rodrigo. L’uscita è prevista per Geffen Records e Interscope Records il 1 ° aprile 2021, come secondo singolo dall’EP di debutto di Rodrigo. La canzone è stata annunciata sul suo sito web il 29 marzo 2021, tre giorni prima dell’uscita della canzone. La canzone funge da seguito al suo singolo di debutto di successo commerciale, “Drivers License“.

my new song deja vu is out Thursday at 9am pst. I promise it’s not an April fools joke lol. Presave link in bio.

la mia nuova canzone deja vu uscirà giovedì alle 9:00 pst. Prometto che non è uno scherzo di pesce d’aprile lol. Collegamento anticipato nella biografia