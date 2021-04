i concerti di Milano e Padova sono stati riprogrammati

OneRepublic annunciano la riprogrammazione del loro tour in Italia, già per due volte posticipate per via dell’emergenza Covid.

Il tour dei OneRepublic, che avrebbe dovuto far tappa in Italia originariamente il 29 ottobre 2020 alla Kioene Arena di Padova (poi 1° novembre 2021) e il 30 ottobre 2020 al Lorenzini District di Milano (poi 31 ottobre 2021) è stato riprogrammato nelle seguenti date:

3 maggio 2022 – Padova (Kioene Arena)

4 maggio 2022 – Milano (Lorenzini District)

Onerepublic riprogrammate le date dei concerti del tour 2022

I biglietti precedentemente acquistati resteranno validi per i rispettivi nuovi concerti e garantiranno l’accesso solo nella medesima città e location del concerto per cui si era comprato il biglietto.

Per maggiori informazioni sulla validità dei biglietti, vai su > https://www.livenation.it/ show-updates

I biglietti per le date riprogrammate sono disponibili per l’acquisto sulle piattaforme ufficiali www.ticketmaster.it, www.ticketone.it, www.vivaticket.com e in tutti i punti vendita autorizzati.

RADIO Ufficiale del tour – RDS 100% Grandi Successi