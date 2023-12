Dramma a Milano

Dramma a Milano. Stamattina, lunedì 11 dicembre, un operaio di 28 anni è morto schiacciato dal carico di una gru. Inutili i soccorsi, l’uomo è deceduto sul colpo. L’incidente mortale sul luogo di lavoro è avvenuto in un cantiere edile in via Parravicini, nella zona della Stazione Centrale, intorno alle 9. Per recuperare il corpo sono intervenuti i vigili del fuoco.

La ricostruzione

L’operaio, di origine egiziana, è rimasto schiacciato mentre si trovava sotto il carico al decimo piano di una struttura in costruzione, caduto dalla gru dopo un cedimento. La ricostruzione della dinamica dell’infortunio è in corso da parte del personale di ATS, intervenuto sul posto.

Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, l’uomo stava lavorando con alcuni colleghi e durante la movimentazione dell’autogru una cassaforma (un involucro prefabbricato utilizzato per contenere le colate di cemento armato) si è sganciato cadendogli addosso.

Gli operatori del 118, giunti con un’ambulanza e un’automedica, hanno potuto solo constatare la morte dell’operaio.

Giuseppe Sala, sindaco di Milano, ha affermato che “è l’ennesima tragedia sul lavoro, continuiamo a fare richiami sulla sicurezza ma obiettivamente non si fa abbastanza. Vanno bene i protocolli, va bene tutto però c’è da fare di più sul tema della sicurezza. Mi ricordo quello che abbiamo fatto a Expo che non era soltanto un protocollo ma una vigilanza continua dei lavori”.

Il tema della sicurezza del lavoro “sta diventando una questione estremamente delicata e che esplode a momenti di fronte a delle tragedie – ha concluso Sala – poi un po’ ci si dimentica ma non può funzionare così”.