La vittima aveva 59 anni

Antonio Vasto, 59 anni, operaio che prestava servizio in nero, è morto dopo essere caduto da una impalcatura alta 4 metri sulla quale insieme con un collega stava tinteggiando un’abitazione.

La tragedia è avvenuta in via del Mare nel comune di Marano di Napoli. L’allarme è stato lanciato dall’altro operaio, anche lui lavoratore ‘in nero’. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri. Stando a quanto si è appreso, l’uomo, che non indossava il casco di protezione, ha battuto la testa al suolo.

Antonio Vasto era sposato: lascia la moglie e un figlio di 30 anni. Non si esclude che l’uomo possa essere stato colto da malore o che sia inciampato. I militari, coordinati dal pm di turno della Procura di Napoli Nord, stanno ascoltando il collega di Vasto che si trovava con lui quando è precipitato.

Gli inquirenti hanno disposto anche il sequestro della salma sulla quale sarà eseguita l’autopsia all’ospedale di Giugliano. Posta sotto sequestro anche l’area nella quale è avvenuto l’incidente.