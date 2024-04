Incidente sul lavoro mortale nel Milanese

Dramma a Cusago, nel Milanese. Un operaio di 23 anni è morto la scorsa notte in un incidente sul lavoro. Il giovane, di origine egiziana, addetto in un’azienda di lavorazione dei rifiuti, per cause ancora da accertare, è rimasto stritolato in un compattatore. Inutili i soccorsi del 118. Per disincastrare il corpo straziato sono intervenuti i vigili del fuoco di Milano.

Si è appreso che il 23enne, durante una manovra, è stato violentemente risucchiato dalla bocca di aspirazione del macchinario trita rifiuti.

Sul posto anche i carabinieri, mentre la SIS ha eseguito i rilievi. La salma del 23enne è stata trasferita all’Istituto di medicina legale.