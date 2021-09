È successo in provincia di Verona

Incidente mortale sul luogo di lavoro a Palù , in provincia di Verona .

, in provincia di . Morto un operaio folgorato.

Stava lavorando su un traliccio.

Altro incidente mortale sul luogo di lavoro.

Un operaio di Enel Distribuzione è morto ieri, domenica 25 settembre, poco dopo le 14.30, folgorato mentre stava lavorando su un traliccio.

È accaduto a Palù, in provincia di Verona. Secondo una prima ricostruzione del Carabinieri di Zevio, l’uomo stava operando sul traliccio dell’energia elettrica per riparare un guasto, ed è rimasto folgorato. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco per recuperare il corpo dell’operaio, nonché i soccorsi del 118 di Verona coon l’elicottero e un’ambulanza. Per l’operaio, però, non c’è stato nulla da fare.

La dinamica dell’incidente è al vaglio dei tecnici dello Spisal (Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti di lavoro) dell’Ulss 9 Scaligera. Tra le ipotesi al vaglio c’è che l’operaio, intervenuto per ripristinare la linea, sia stato colpito da un fulmine.