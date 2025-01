BUON ANNO NUOVO

Uno sguardo generale al 2025

L’anno si apre con una moltitudine di pseudo rinnovamenti, molti rimarranno sulla carta, qualche altro si disperderà strada facendo, quello che non mollerà sarà lo spirito forte e determinato di ciascuno di noi. Il nostro Bel Paese tenterà, questa volta a fatti, il rilancio dell’iniziativa privata, pronta a tutto pur di ripartire da quell’immeritata palude, pozzo di disinteresse collettivo. Nuovi sentieri da intraprendere, Nettuno in Ariete esige tutto nuovo di zecca, un cambiamento radicale, una devastante propositiva mano che spazzerà il superfluo. Tanto per cominciare nuove regole per il commercio internazionale saranno necessarie e di vitale importanza, Plutone in Acquario non perderà occasione per ricordarlo. Impegno e lavoro, sin dai primi mesi dell’anno, per l’attivazione di quelle nuove forme di energie e tecniche per accentuare l’ormai diventato vitale risparmio energetico. Saturno è propenso ad attuare leggi giuste e farà sì che il singolo sarà influenzato dal suo sapere. La ripresa economica sarà lenta… Urano all’opposizione dello Scorpione a fine anno non farà mancare la tensione sul mercato finanziario, i crolli potranno essere evitati con oculatezza e correttezza giuridica. Nella prima parte dell’anno con la quadratura di Giove e Nettuno appena di transito nell’Acquario si ripresenterà il tema dell’immigrazione, i due pianeti in conflitto parlano chiaro: occorreranno non solo leggi nuove che favoriranno l’evoluzione delle cose, ma soprattutto (Nettuno) sviluppare un pensiero diverso. Sarà indispensabile, per un miglioramento collettivo, rispettare certi valori di giustizia con responsabilità e impegno, senza appesantire ma sollevando la verità sopra di tutto e tutti. Un 2025 che trascorrerà tra alti e bassi, soprattutto per l’economia. A livello sociale Plutone col suo transito in Acquario, accentua il malcontento e i conflitti, non mi meraviglierei più̀ di tanto se ciò̀ accadesse anche all’interno dei Partiti. Ci sarà dall’estate anche il bel transito di Giove nel segno del Cancro: più̀ ottimismo e qualche regola in più nel mondo del lavoro favorirà la tanto attesa ripresa fatta di idee nuove, soprattutto un momento rigoglioso per le famiglie in essere e per chi si sentirà pronto a farne una tutta sua.

Non possiamo non spendere qualche parola sulla nostra Madre Chiesa, poiché́ si ritroverà nell’occhio del ciclone a causa di un transito di Nettuno in Ariete, lascia lo spirituale Pesci e si inoltra verso il fuoco marziano arietino. La Chiesa si dovrà difendere da rotture e minacce e non sarà un’atmosfera di serenità quella che si respirerà nei primi mesi dell’anno. Anche le unioni matrimoniali saranno investite da un rinnovamento, lo indicherà Giove in Gemelli, che con il suo un lungo transito porterà nelle coppie varie forme d’innovazione, non mancheranno giuste leggi che regoleranno i loro percorsi di vita. Plutone nello stravolgente Acquario, potrebbe accentuare le crisi nella coppia e rigenerare i valori dell’amore e del patto. L’economia di famiglia sarà un altro aspetto che, nel 2025, assumerà un’importanza capitale: risparmio naturale nel regime alimentare e principi salutistici, l’alimentazione in cucina assumerà un ruolo determinante e non saranno contemplati gli sprechi. Nuove associazioni nel mondo della finanza non mancheranno, anche qualche scandalo (politico) per il dramma dei profughi non si farà desiderare, gli spostamenti dei pianeti epocali, la dice lunga.

BUON 2025

Lucia Arena

