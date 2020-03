Oroscopo della Settimana dal 16 al 22 Marzo 2020

Dal 22 Saturno entra in Acquario e si oppone al segno del Leone.

Saturno entra in acquario il 22 marzo 2020, ma poi in estate, dal primo luglio, rientra retrogrado in Capricorno. Rientra definitivamente in acquario il 17 dicembre 2020 alle ore 6:04 (ora italiana). Dunque nel 2020 sarà sentito solo dai primi gradi della prima decade.

ARIETE

Clicca qui e continua a leggere …

TORO

Clicca qui e continua a leggere …

GEMELLI

Clicca qui e continua a leggere …

CANCRO

Clicca qui e continua a leggere …

LEONE

Clicca qui e continua a leggere …

VERGINE

Clicca qui e continua a leggere …

BILANCIA

Clicca qui e continua a leggere …

SCORPIONE

Clicca qui e continua a leggere …

SAGITTARIO

Clicca qui e continua a leggere …

CAPRICORNO

Clicca qui e continua a leggere …

ACQUARIO

Clicca qui e continua a leggere …

PESCI

Clicca qui e continua a leggere …

Oroscopo della Settimana dal 16 al 22 Marzo 2020