Oroscopo giovedì 25 maggio 2023

Anniversario Falcone, la Premier commemora la strage a Roma “impegno in politica fu mia risposta alle stragi”

"Trentuno anni fa ero una quindicenne sconvolta dall'efferatezza di quella stagione delle stragi e scelsi di impegnarmi in politica perché pensai che fosse lo strumento più utile per non rimanere con le mani in mano" dice Meloni nel suo messaggio....