Oroscopo mercoledì 10 agosto 2022

Nove condizioni per restare nella coalizione, i 5stelle dettano l’agenda alla Chinnici, difficile vertice anche nel centrosinistra

Settimana difficile per la politica siciliana. Mentre il vertice del centrodestra non decide sul candidato, il campo progressista deve vedersela con la voglia di Caterina Chinnici di abbandonare la corsa e le condizioni poste dai 5 stelle per sostenerla

..