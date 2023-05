Oroscopo sabato 13 maggio 2023

Il Meteo in Sicilia, sole ma arriva la pioggia, temperature stabili – LE PREVISIONI

L’alta pressione interessa gran parte della nostra regione per la giornata di venerdì 12 maggio favorendo condizioni di bel tempo, eccezion fatta per locali fenomeni pomeridiani. Piogge dunque in arrivo. Rimangono stabili le temperature tra 14 e 22 gradi.