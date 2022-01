Oroscopo della settimana dal 3 al 9 gennaio 2022

Musumeci verso le elezioni, Sì alla Dc Nuova di Cuffaro, l’accordo con la Meloni “ancora non c’è”

Nello Musumeci in grande spolvero dice sì a tutti nella coalizione di centrodestra e rilancia i rapporti con i partiti ricordando che lui parla con tutti da meloni a Salvini passando per Berlusconi. E non direbbe no a Cuffaro

..