Oroscopo venerdì 14 aprile 2023

Giro di Sicilia 2023, c’è la terza tappa, attesa per i big all’inseguimento di Fisher-Black

La terza frazione porta il gruppone da Enna a Termini Imerese dopo 150 km di fatica. Tappa più selettiva con ultimo chilometro costantemente in salita. La classifica generale potrebbe essere rivoluzionata. Giorno della verità per il giovane neozelandese ma anche per gli inseguitori chiamati all..