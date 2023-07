Oroscopo venerdì 21 luglio 2023

Il giallo dell’uomo che sparge soldi per il centro di Palermo, oltre duemila euro regalate ai passanti

Chi è il giovane che sparge soldi per il centro di Palermo? L’incredibile episodio avvenuto ieri in piazza Verdi. Una persona sulla quarantina all’improvviso ha iniziato a gettare soldi per terra. E c’è chi si è portato a casa anche 500 euro raccolte in strada