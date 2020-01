La consegna il 9 febbraio a Los Angeles

È il giorno delle nomination agli Oscar, che saranno consegnati il prossimo 9 febbraio a Los Angeles.

Diffusa, anzitutto, la lista delle nove pellicole che gareggeranno per la statuetta per il miglior film: Ford V Ferrari, The Irishman, Jojo Rabbit, Joker, Piccole Donne (Little Women), Storia di un matrimonio (Marriage Story), 1917, C’era una volta a Hollywood.

La cinquina delle nomination per la migliore regia: Martin Scorsese (The Irishman), Todd Phillips, (Joker), Sam Mendes (1917), Quentin Tarantino (C’era una volta a Hollywood) e Bong Joon Ho (Parasite).

E ora i nomi che concorrono per l’Oscar come migliore attore e attrice: Cinthia Erivo (Harriet); Scarlett Johansson (Storia di un matrimonio); Saoirse Ronan (Piccole Donne); Charlize Theron (Bombshell), Renee Zellweger (Judy).

Nella categoria attori protagonisti concorrono: Antonio Banderas (Dolor Y Gloria); Leonardo Di Caprio (C’era una volta a… Hollywood); Adam Driver (Storia di un Matrimonio); Joaquin Phoenix (Joker); Jonathan Pryce (I due Papi).

Ecco, invece, le candidate per la categoria migliore attrice non protagonista: Kathy Bates, Richard Jewell; Laura Dern, Storia di un matrimonio -Marriage Story; Scarlett Johannson, Jojo Rabbit; Florence Pugh, Little Women; Margot Robbie, Bombshell.

E poi le nomination per gli attori non protagonisti: Tom Hanks, A Beautiful Day in the Neighborhood; Anthony Hopkins, I due Papi; Joe Pesci, The Irishman; Al Pacino, The Irishman; Brad Pitt, C’era una volta a Hollywood.

Infine, in corsa per la statuetta di miglior film straniero: Chorpus Chiristi (Polonia); Honeyland (Macedonia); Les Miserable (Francia); Dolor y Gloria (Spagna, di Pedro Almodovar) e Parasite (Sud Corea).