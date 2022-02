La cerimonia il 27 marzo a Los Angeles

È stata la mano di Dio è candidato agli Oscar come miglior film straniero. Il film è entrato nella cinquina delle nomination annunciate oggi, martedì 8 febbraio 2022. La cerimonia degli Oscar si svolgerà domenica 27 marzo a Los Angeles.

Era dal 2014, l’anno in cui l’Italia trionfò agli Oscar proprio con Sorrentino e il suo film La grande bellezza, che una pellicola del nostro Paede non entrava nella cinquina del miglior film straniero.

Paolo Sorrentino ha commentato: “Sono felicissimo di questa nomination. Per me è già una grande vittoria. E un motivo di commozione, perché è un riconoscimento prestigioso ai temi del film, che sono le cose in cui credo: l’ironia, la libertà, la tolleranza, il dolore, la spensieratezza, la volontà, il futuro, Napoli e mia madre”.

“Per arrivare fin qui, c’è stato bisogno di un enorme lavoro di squadra. Dunque, devo ringraziare Netflix, Fremantle, The Apartment, gli attori straordinari e una troupe indimenticabile. E poi i miei figli e mia moglie, che mi amano nel più bello dei modi: senza mai prendermi sul serio”, ha aggiunto.

Altro italiano candidato agli Oscar è Massimo Cantini Parrini per i costumi del film Cyrano.

Queste, invece, le nomination per il ruolo di migliore attore non protagonista: Ciaran Hinds per “Belfast”, Troy Kotsur per “CODA”, Jesse Plemons per “The Power of the Dog”, JK Simmons per “Being the Ricardos” e Kodi Smit-McPhee per “The Power of the Dog”.

Nomination per la migliore regia: Kenneth Branagh con “Belfast”, Ryusuke Hamaguchi con “Drive My Car”, Paul Thomas Anderson con “Licorice Pizza”, Jane Campion con “The Power of the Dog”, Steven Spielberg con “West Side Story”.