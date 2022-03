Dopo la battuta infelice del comico sulla moglie dell'attore

L’edizione degli Oscar 2022, che si è svolta la notte appena passata a Los Angeles, è entrata nella storia del cinema.

Il racconto: il comico Chris Rock sale sul palco e comincia a fare ‘battute’. Ha parlato di coppie, come quella tra Javier Bardem e Penelope Cruz, e poi si è rivolto a Will Smith e Jada Pinkett Smith. Alla donna Chris Rock dice: “Ti stai preparando a Soldato Jane 2?”, riferendosi alla testa rasata della moglie di Will Smith (perché soffre di alopecia). E la reazione dell’attore – poi premiato con il premio Oscar come migliore attore protagonista per il film King Richard – è stata da shock: va sul palco e dà un forte ceffone al collega, poi torna in platea e, con lo sguardo visibilmente irato, grida: “Tieni il nome di mia moglie fuori dalla tua fottuta bocca!”.

Poco meno di un’ora dopo, Will Smith è tornato sul palco per ricevere l’Oscar e si è scusato con l’Academy e con i colleghi per quanto successo, pur non menzionando Chris Rock (che, si è saputo, non sporgerà denuncia). Commosso, ha ricevuto il premio per il ruolo del papà di Venus e Serena Williams, affermando che “Richiard è stato un feroce difensore della sua famiglia”. E ha aggunto: “So che per fare quello che facciamo, dobbiamo essere in grado di sopportare gli abusi e fare in modo che le persone parlino di noi. In questo settore, bisogna avere persone che ti mancano di rispetto. E bisogna sorridere e fingere che vada tutto bene”. Smith ha anche raccontato che prima dell’assegnazione della statuetta, Denzel Washington gli aveva detto: “Nel tuo momento più alto fai attenzione, è allora che il diavolo arriva”. L’attore ha concluso, sperando che l’Academy lo accolga di nuovo, dicendo che “l’amore mi fa fare cose folli”.

Infine, l’Academy “non perdona la violenza di qualsiasi forma”. Così in un tweet.