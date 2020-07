È successo a Ostia (Roma)

Dramma ad Ostia (Roma). Un bambino di 8 anni, mentre stava giocando a casa insieme al fratello, è stato travolto da una finestra di casa che ha ceduto all’improvviso. Il piccolo è in prognosi riservata, trasferito in eliambulanza all’ospedale San Camillo della Capitale.

L’incidente domestico è avvenuto questo pomeriggio in via delle Auletine. Immediati i soccorsi del personale sanitario. I medici, dopo avere stabilizzato le condizioni del piccolo, che ha riportato lesioni molto serie, hanno chiesto l’intervento dell’eliambulanza.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per indagare sulle cause dell’incidente. Non sono al momento noti altri dettagli sulla tragedia né circa le condizioni del bambino.