La confessione del cantante

La notizia ha scioccato milioni di fan in tutto il mondo terrorizzati all’idea non vederlo più sul palco.

Dopo le numerose voci che si sono rincorse negli ultimi mesi, Ozzy Osbourne ha rotto il silenzio ed ha confessato di avere il Parkinson.

L’icona del rock e fondatore dei Black Sabbath ha fatto chiarezza sulla sua salute nel corso di una puntata del talk-show americano ‘Good Morning America’. Nell’intervista il cantante racconta di essersi recentemente sottoposto ad un delicato intervento chirurgico in seguito ad una brutta caduta, probabilmente procurata dalla malattia.

Il calvario per Ozzy Osbourne è iniziato nel febbraio scorso, quando ha scoperto di essere affetto dal morbo di parkinson, una malattia neurodegenerativa con un decorso molto lento e inarrestabile per la quale, ad oggi, non esistono cure. Si tratta del Parkinson tipo 2, una delle tante forme di questa patologia, ma che non impedirà ad Ozzy di continuare a fare la sua vita e a lavorare, o almeno non completamente.

Il cantante spiega che è come se la sua salute fosse su un’altalena: in certi giorni si sente in una forma ottimale, in altri il dolore è insopportabile. I primi 6 mesi dopo la diagnosi sono stati i peggiori, quando si era convinto di stare per morire.

Sono stati i figli i primi ad accorgersi che il padre non stava tanto bene. “La cosa più tragica è prendere coscienza del fatto che le persone che ami stanno soffrendo”, ha detto Kelly, figlia del cantante.

Da lì la scelta della famiglia di mantenere inizialmente il riserbo in una situazione così difficile da affrontare. Ma data la popolarità del personaggio e l’assenza dalle scene, i giornali non hanno mancato di diffondere le ipotesi e le notizie più disparate. Molti lo davano in fin di vita o addirittura morto.

Per questo motivo adesso Ozzy e la sua famiglia hanno deciso di dire la verità, non senza togliersi qualche sassolino dalla scarpa per le bufale circolate negli ultimi tempi. “E’ vero che per mio padre è stato un anno terribile – racconta sempre la figlia Kelly – ma ho letto solo sciocchezze da parte di chi lo dava in punto di morte”.

La vicinanza e l’affetto dei fan sono fondamentali per Ozzy Osbourne che, nonostante ciò che sta vivendo, non vuole rinunciare al pubblico che lo segue da mezzo secolo. Al momento dunque non ha intenzione di annullare il tour in programma nei prossimi mesi, anche se tutto dipenderà dalle condizioni di salute in quel periodo.