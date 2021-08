Dramma in provincia di Padova

Dramma a San Pietro in Gu, in provincia di Padova. Un bambino di 7 anni, Christian Menin, è stato trovato riverso in piscina. Il piccoolo è morto all’ospedale pediatrico di Padova.

Stando a una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri, il bimbo si trovava con la famiglia alle piscine comunali, gestite dalla società Conca Verde.

Intorno alle 12.30 la bagnina lo ha trovato riverso in acqua, già immobile, e lo ha immediatamente soccorso, praticando le prime manovre di rianimazione. Il fatto, però, che durante i soccorsi non vi sia stato alcun segno di ripresa di coscienza, farebbe supporre che il ragazzino sia rimasto in acqua senza respirare a lungo.

I soccorritori del 118, intervenuti sul posto, hanno continuato a provare a rianimare il piccolo, trasportato in elisoccorso a Padova dove è arrivato in condizioni gravissime: qualche ora dopo il decesso.

Sulla vicenda indagano ora i carabinieri. Ancora non è chiaro il motivo dell’annegamento, se un malore o altro. Ora la salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria, mentre l’area delle piscine è stata posta sotto sequestro. Il piccolo era residente con la famiglia a Limena, sempre nel Padovano.

La parte della struttura interessata è stata posta sotto sequestro.