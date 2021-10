È successo a Padova

Un uomo è stato trovato morto a Padova.

Il 55enne Salvatore Masia è rimasto incastrato dentro un tombino.

L’uomo è morto soffocato.

Dramma a Padova, in via Palestro. La scorsa notte è stato scoperto il cadavere di un uomo, per metà incastrato dentro un tombino e le gambe allungate sulla strada.

La vittima è un italiano di 55 anni, originario di Sassari, di nome Salvatore Masia, residente non lontano dal luogo della tragedia. Secondo i primi riscontri l’uomo sarebbe morto soffocato nel tombino mentre cercava di recuperare qualcosa. Forse in preda all’alcol, dopo aver tolto il coperchio in ghisa si era messo a cercare, rimanendo incastrato nel tombino per poi soffocare a causa della fanghiglia.

A fare il macabro ritrovamento è stata una guardia giurata, che ha immediatamente allertato la Polizia di Stato. Sul posto 118, la Polizia scientifica e il medico legale. La salma è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria. Sul caso indaga la squadra Volante della polizia.