È successo a Padova

A Padova i carabinieri stanno cercando sia in Italia sia all’estero un bambino di 5 anni che ieri mattina, martedì 5 ottobre, è stato rapito mentre la madre lo stava portando alla scuola materna.

Erano le 8.30 quando un furgone Mercedes si ferma a pochi passi da mamma e bambino, scendono tre uomini, uno dei tre, a detta della madre, è il padre, romeno come lei, separato dalla donna e con il divieto di avvicinamento deciso dalla magistratura di Bucarest.

L’uomo fa salire il bambino in un’auto guidata da una quarta persona e partono a tutta velocità. Subito scatta l’allarme, la donna denuncia il fatto ai carabinieri e alle Tv locali, e scattano le ricerche dei rapitori e del bambino, sia nel nostro Paese sia all’estero. La donna mette un post sui social che riceve moltissime condivisioni. La donna, con il bambino, era scappata dalla Romania e dal marito e si era trasferita a Padova per rifarsi una vita.

La donna si chiama Alexandra Moraru e ha 26 anni. Si è separata dal marito nel 2016 dopo la nascita del piccolo in Moldavia. Come raccontato su Il Fatto Quotidiano, già nel 2018 l’uomo aveva portato via il figlio, tenendolo con sé per otto mesi. La donna, di conseguenza, si è rifugiata in Italia e ha chiesto ai giudici l’affidamento esclusivo del minore, che è stato concesso.

Il suo post su Facebook con le foto del bambino (non oscurato per aiutare il ritrovamento) e del padre: