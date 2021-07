È successo in Scozia

Nel Regno Unito un padre è morto sull’altare, pochi minuti prima del matrimonio, lasciando la futura sposa con il cuore spezzato. Lo racconta Metro.com.

Paul Wynn, 57 anni, avrebbe dovuto sposare la sua compagna da 21 anni, Alison Wynn, venerdì scorso. L’uomo, però, è morto mentre lei stava per essere accompagnata lungo la navata dal figlio, nonostante i disperati sforzi per salvarlo. Paul aveva scoperto di avere il cancro solo otto giorni prima.

I medici gli avevano dato la notizia drammatica che la malattia era nel pancreas ma si era diffusa nel fegato e nei polmoni. Al fotografo freelance sono state date tra sei settimane e due mesi di vita.

La coppia – che ha cinque figli, Sandy, 20 anni; Tarquinio, 15; Marcus, 13 anni, 13; Luisa, 8 anni; e Poppy di 4 anni – aveva, quindi, deciso di sposarsi in anticipo rispetto ai tempi prestabiliti ma il sogno di unirsi in matrimonio è stato crudelmente strappato via.

Alison, 38 anni ha raccontato alla stampa locale: «Se avessi saputo che non avremmo avuto molto tempo, avrei cercato di organizzare il matrimonio per l’inizio della settimana. Non aveva mai ricevuto alcun trattamento».

Alison ha avvertito che qualcosa non andava quando è arrivata nel luogo del matrimonio, il municipio di Saltcoats nell’Ayrshire, in Scozia.

«Quando sono arrivata, ho chiamato il suo nome un paio di volte», ha detto la donna. «Non si è girato, non mi ha guardato e ho capito che c’era qualcosa che non andava, ho cominciato a gridare il suo nome e abbiamo capito che qualcosa non andava». I soccorritori si sono precipitati per aiutare Paul ma non è stato possibile rianimarlo.

«Sembra solo ieri che è successo. Devo alzarmi e muovermi ogni giorno per il bene dei miei figli ma non riesco a mangiare. Paul e io abbiamo perso un bambino nel 2004 dopo che ho avuto un aborto spontaneo, quindi mi dà un po’ di conforto sapere che sia lassù con nostro figlio. Sua madre è morta nel 2020, quindi almeno ora è con lei».