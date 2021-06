Incidente ferroviario in Pakistan

Almeno 40 passeggeri sono morti dopo che due treni espressi si sono scontrati nel sud del Pakistan.

Più di 100 passeggeri sono rimasti feriti. I soccorritori e gli abitanti del villaggio hanno lavorato durante il giorno per estrarre i sopravvissuti e i morti dai vagoni accartocciati. L’incidente ferroviario è avvenuto nel distretto di Ghotiki, nella provincia meridionale del Sindh.

Verso le 3.30 del mattino, il Millat Express è deragliato e il treno Sir Syed Express lo ha colpito poco dopo. Non è chiaro cosa abbia causato il deragliamento e la successiva collisione. I militari hanno schierato anche truppe ed elicotteri per ampliare la forza dei soccorsi.

«La sfida per noi è quella di salvare rapidamente quei passeggeri che sono ancora intrappolati nel relitto», ha affermato Umar Tufail, capo della polizia del distretto. I funzionari hanno affermato che più di 100 passeggeri sono rimasti feriti e quelli con lesioni gravi sarebbero stati portati in elicottero in un ospedale di una città vicina.

A bordo dei due treni c’erano circa 1.100 passeggeri. Azam Swati, ministro delle Ferrovie, ha affermato che ingegneri ed esperti stanno cercando di determinare cosa abbia causato la collisione. Tutti gli aspetti saranno esaminati, compresa la possibilità di sabotaggio.

Habibur Rehman Gilani, presidente delle ferrovie pakistane, ha dichiarato che il segmento dei binari ferroviari in cui è avvenuto l’incidente era vecchio e doveva essere sostituito.

Aijaz Ahmed, il macchinista del treno che si è scontrato con quello deragliato, ha detto alla TV pakistana che ha fatto del suo meglio per evitare l’impatto ma non ci è riuscito.