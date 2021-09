Cos'ha detto la conduttrice a Forum

Barbara Palombelli nella bufera dopo che ieri, giovedì 16 settembre, durante la puntata di Forum, ha affermato: “Parliamo della rabbia tra marito e moglie. Come sapete negli ultimi sette giorni ci sono stati sette delitti, sette donne uccise presumibilmente da sette uomini. A volte è lecito anche domandarsi: però questi uomini erano completamente fuori di testa, completamente obnubilati oppure c’è stato anche un comportamento esasperante e aggressivo anche dall’altra parte? È una domanda, dobbiamo porcela per forza, siamo in un tribunale e dobbiamo esaminare tutte le ipotesi”.

Laura Boldrini, deputata del Partito Democratico ha commentato: “No, non è lecito chiedersi se una donna abbia meritato di morire per mano di un uomo. La causa dei femminicidi è una sola: l’idea di possesso verso le donne che spinge gli uomini alla violenza. Punto e basta. Gravissime le parole di Palombelli, pronunciate per giunta in tv. Ancora una volta, si impone il falso e pericoloso pregiudizio: le donne se la sono cercata. Basta, questa mentalità va sradicata”.

Urania Papatheu, senatrice di Forza Italia e componente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio, ha affermato: “Errori da matita blu, imperdonabili, quelli compiuti da Barbara Palombelli. Aspettiamo volentieri la giornalista nella Commissione sul femminicidio, così avremo modo di spiegarle come funziona la violenza sulle donne”.

Elisa Tripodi, vicepresidente del MoVimento 5 Stelle alla Camera: “Le parole di Barbara Palombelli sono da brivido e sono esse stesse violenza contro le donne. Domandarsi se il comportamento di una donna abbia scatenato reazioni maschili violenti è violenza. Vuol dire legittimare le botte, le ferite e la morte”.