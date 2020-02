I dati Auditel

Ieri sera, venerdì 14 febbraio, in televisione, c’è stata la sfida tra Panariello – Conti – Pieraccioni, lo Show su Raiuno e il Grande Fratello VIP su Canale 5. Ebbene, lo spettacolo dei tre aristi fiorentini, dopo avere riempito i teatri d’Italia, ha vinto il duello con 5 milioni e 357mila spettatori e il 25,6% di share.

Su Raidue, l’esordio della terza stagione di The good doctor, la serie in prima visione incentrata sulle vicende del geniale dottor Shaun Murphy, affetto da autismo, ha appassionato 1 milione e 365 mila spettatori pari al 5,8 di share. Su Raitre, la commedia sentimentale Maldamore, diretta da Angelo Longoni, con Luca Zingaretti, Ambra Angiolini, Alessio Boni e Luisa Ranieri ha totalizzato 797 mila spettatori e il 3,4 di share.

Il Grande Fratello VIP di Alfonso Signorini, invece, ha ottenuto 3.058.000 telespettatori e il 18,69%.

Altri dati: 1.158.000 telespettatori per il film Security (Italia 1), 1.132.000 telespettatori per Quarto Grado (Retequattro), 868mila per Propaganda Live (La7), 542mila per Alessandro Borghese – 4 Ristoranti (TV8) e 343mila per il film The Rock (Nove).

Per quanto riguarda, infine, l’access prime time, ha dominato Raiuno con Soliti Ignoti – Il ritorno che ha ottenuto 5.592.000 telespettatori e il 22,88% di share. Striscia la Notizia, invece, ha totalizzato 4.511.000 pari al 18,35%.