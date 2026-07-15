In Emilia Romagna

Alessandro Magnani è morto a 41 anni dopo il grave incidente avvenuto lunedì scorso, 13 luglio, nelle campagne della Bassa Reggiana, tra Correggio e Campagnola Emilia. Il quarantunenne era stato soccorso dopo il contatto con una bicicletta condotta dal cantante e presentatore Paolo Belli. Trasportato in elicottero all’ospedale Maggiore di Parma, era stato ricoverato in Rianimazione in condizioni disperate. Il decesso è stato constatato il giorno successivo. La dinamica e la causa esatta della morte restano oggetto di accertamento.

Magnani viveva nella zona ed era conosciuto anche per la sua attività di allenatore di pallavolo in diverse società locali. Al momento dell’incidente stava svolgendo un incarico per una società di servizi: aveva consegnato una comunicazione relativa a distacchi temporanei dell’energia elettrica previsti per alcuni lavori e stava tornando verso l’auto lasciata a bordo strada. È in quel tratto di via Picenardi, nella località di Cognento, che si è verificato l’episodio.

Ricostruire cosa è accaduto prima della caduta

L’allarme è scattato intorno a mezzogiorno. Sul posto sono intervenuti ambulanza, automedica ed elisoccorso. I sanitari hanno stabilizzato Magnani e disposto il trasferimento urgente a Parma, dove le sue condizioni sono apparse subito molto gravi.

Anche Paolo Belli, che stava effettuando un giro in bicicletta nelle campagne vicine alla sua Carpi, ha riportato traumi lievi. Il cantante è stato accompagnato al pronto soccorso di Guastalla per alcuni controlli, soprattutto a causa dello stato di choc. Secondo le cronache locali, durante i soccorsi avrebbe chiesto più volte informazioni sulle condizioni del quarantunenne.

Gli accertamenti sono affidati alla Polizia locale dell’Unione Bassa Reggiana. Gli operatori dovranno ricostruire la posizione del pedone, la traiettoria della bicicletta, la velocità e ciò che potrebbe essere accaduto negli istanti immediatamente precedenti al contatto.

Distinguere l’urto dalla causa della morte

Il punto più delicato dell’indagine riguarda il rapporto tra il contatto con la bicicletta, la caduta e il decesso. Una prima ipotesi considera gli effetti di un trauma cranico subito quando Magnani è finito a terra. Un’altra possibilità, ancora da verificare, è che il quarantunenne sia stato colpito da un improvviso malore prima dell’arrivo della bicicletta o negli stessi istanti dell’impatto. Questa seconda ricostruzione potrebbe spiegare perché l’uomo non avrebbe reagito all’avvicinarsi del ciclista. Al momento, però, non esistono elementi pubblici sufficienti per stabilire quale sequenza sia corretta. Anche l’indicazione secondo cui Belli avrebbe proceduto a velocità ridotta resta parte delle informazioni preliminari e dovrà essere confrontata con rilievi ed eventuali testimonianze.

L’esame autoptico potrà individuare la natura delle lesioni, verificare la presenza di patologie acute e chiarire se il malore abbia preceduto la caduta oppure sia intervenuto dopo il trauma.

In attesa delle decisioni della magistratura

Le fonti indicano come probabile o già disposta l’autopsia. La magistratura dovrà inoltre valutare l’apertura di un fascicolo per omicidio stradale, passaggio che consente di svolgere gli accertamenti necessari e non equivale a una dichiarazione di colpevolezza.

In questa fase non è stata attribuita pubblicamente una responsabilità penale a Paolo Belli. Il conduttore risulta coinvolto nell’incidente in qualità di ciclista, mentre la ricostruzione resta aperta.

La distinzione è decisiva: la morte è avvenuta dopo l’episodio, ma gli investigatori devono ancora determinare in quale misura il contatto, la caduta o un possibile evento medico abbiano contribuito all’esito. Non viene esclusa alcuna ipotesi. Saranno i dati sanitari, i rilievi sul luogo e l’eventuale esame della salma a stabilire una successione compatibile con le prove.