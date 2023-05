La conferma della sala stampa vaticana

Papa Francesco a causa di uno stato febbrile ha annullato tutte le udienze in programma questa mattina, venerdì 25 maggio. Lo ha confermato la sala stampa vaticana.

Non erano previsti incontri con gruppi ma Bergoglio, 86 anni, non ha ricevuto neanche singole persone.

Al momento, resta confermato l’incontro di lunedì prossimo, 29 maggio, in Vaticano, tra il Pontefice e il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Successivamente Bergoglio consegnerà al Capo dello Stato il Premio Paolo VI.

Ucraina

A proposito di Papa Francesco, in un’intervista rilasciata a Telemundo in cui ha raccontato che il presidente Zelensky gli ha chiesto di “occuparsi dei bambini portati in Russia”, ha affermato che “gli ucraini sono un blocco molto forte, non chiedono mediazioni”.

Il nodo centrale dei dieci punti del piano di pace ucraino è il ritorno alle frontiere del 1992. Al Papa è stato anche chiesto se la Russia non dovrebbe restituire quanto ha occupato. “È un problema politico. La pace sarà raggiunta il giorno in cui potranno parlare, tra loro due o tramite altri”, ha risposto.