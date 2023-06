Subirà una laparotomia

Papa Francesco di nuovo ricoverato al Policlinico Universitario A. Gemelli di Roma: subirà un intervento chirurgico.

”Il Santo Padre al termine dell’Udienza Generale si è recato presso il Policlinico Universitario A. Gemelli dove nel primo pomeriggio sarà sottoposto in anestesia generale a un intervento chirurgico di laparotomia e plastica della parete addominale con protesi. L’operazione, concertata nei giorni scorsi dall’équipe medica che assiste il Santo Padre, sì è resa necessaria a causa di un laparocele incarcerato che sta causando sindromi sub occlusive ricorrenti, dolorose e ingravescenti. La degenza presso la struttura sanitaria durerà diversi giorni per permettere il normale decorso post operatorio e la piena ripresa funzionale”.

Lo ha fatto sapere il portavoce del Vaticano Matteo Bruni.

Cos’è la laparatomia?

La laparotomia è una procedura chirurgica che coinvolge l’apertura dell’addome per accedere agli organi interni. Viene eseguita quando è necessario un accesso diretto e ampio all’addome per scopi diagnostici o terapeutici. Durante una laparotomia, il chirurgo fa un’incisione nella parete addominale anteriore per esporre gli organi interni, consentendo loro di essere esaminati o manipolati.

La laparotomia può essere eseguita per diversi motivi, come la rimozione di tumori o masse, la riparazione di lesioni intestinali o vascolari, la gestione di emergenze addominali o la diagnosi di patologie che non possono essere rilevate mediante altre procedure diagnostiche. Può anche essere eseguita per eseguire interventi chirurgici complessi come la chirurgia dell’addome superiore o la chirurgia dei visceri cavi.

La laparotomia è una procedura invasiva che richiede anestesia generale e un periodo di recupero postoperatorio. Le complicanze potenziali includono infezioni, sanguinamenti, danni agli organi circostanti e formazione di aderenze, anche se il rischio di complicanze dipende dalla specifica situazione e dallo scopo dell’intervento chirurgico.