Incidente sul lavoro mortale in provincia di Parma

La vittima è un operaio di 22 anni, originario dello Sri Lanka.

Un ferito in un altro incidente sul lavoro ad Asti.

Non si arresta la scia di sangue nei luoghi di lavoro. Stamattina, intorno alle 11.30, un operaio di 22 anni, originario dello Sri Lanka e residente a Langhirano, è morto in un’azienda alimentare di Lesignano Bagni, in provincia di Parma.

Il giovane, mentre stava azionando alcuni macchinari, sarebbe stato schiacciato da un’attrezzatura ed è deceduto durante i tentativi di rianimazione operati dai medici del 118. Sul luogo della tragedia sono giunti poi i carabinieri e gli operatori della medicina del lavoro dell’Azienda Usl di Parma.

La vittima aveva un regolare contratto di lavoro in Italia. Sono in corso le indagini a cura dell’Autorità giudiziaria per definire dinamiche di quanto accaduto e accertare eventuali responsabilità.

UN OPERAIO FERITO AD ASTI

Sempre oggi c’è stato un altro incidente sul lavoro, stavolta in un cantiere ferroviario nel quartiere San Fedele di Asti. Un operaio è stato colpito con violenza a una spalla dal disco di una mola usata per tagliare i binari fuoriuscito improvvisamente dal macchinario. L’uomo, 44 anni residente ad Alessandria, è stato trasportato all’ospedale di Asti e le sue condizioni non sono gravi, anche grazie all’immediato soccorso di un collega, volontario 118. L’incidente è al vaglio dei tecnici dello Spresal, intervenuti sul posto insieme ad agenti della Polfer di Asti.