Francesca Pascale, da Berlusconi 20 milioni di euro di ‘buonuscita’ e un assegno annuale

Redazione di

23/07/2020

Nel marzo scorso la notizia della fine della relazione tra il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, e Francesca Pascale. Quattro mesi dopo arriva l’indiscrezione del settimanale Oggi, secondo cui l’ex premier avrebbe dato alla ex fidanzata 20 milioni di euro come ‘buonuscita’. La 35enne, poi, si sarebbe accordata con Berlusconi per una sorta di assegno di mantenimento dal valore di 1 milione di euro l’anno. Ma ci sarebbe dell’altro, come riportato da Repubblica. Francesca Pascale avrebbe anche ottenuto da Berlusconi la possibilità di continuare a risiedere a Villa Maria, a Casatenovo, in Brianza con 40mila metri quadrati di parco. Nel comunicato di Forza Italia che annunciava la conclusione del rapporto tra i due, in pieno lockdown da coronavirus, si leggeva: «Continua a sussistere un rapporto di affetto e di vera e profonda amicizia fra il presidente e la signora, ma non vi è fra loro alcuna relazione sentimentale o di coppia». E, in effetti, Pascale continuerà ad avere una vita molto agiata…

