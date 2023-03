Intervistata da Repubblica

Francesca Pascale, ex compagna di Silvio Berlusconi, intervistata da Repubblica, ha detto di pensarla come Elly Schlein, la neo segretaria del Partito Democratico e che sfilerà “per i diritti gay“.

Francesca Pascale, la moglie della cantante Paola Turci, sarà domani, sabato 18 marzo, al presidio per le famiglie arcobaleno a Milano dopo che il Ministero dell’Interno ha deciso di impedire al sindaco Beppe Sala di registrare all’anagrafe i figli delle coppie dello stesso sesso.

Francesca Pascale, 38 anni il prossimo 15 luglio, ha affermato: “Siamo in un Paese che permette ai criminali di sposarsi e procreare, mentre agli omosessuali non è concesso né l’uno né l’altro diritto, benché noi paghiamo le tasse esattamente come gli eterosessuali. Gli omosessuali di questo Paese, e non solo, sono considerati peggio dei criminali”.

Alla manifestazione di Milano, oltre a Elly Schlein, ci saranno anche Emma Bonino e Riccardo Magi di Europa+, Chiara Appendino del MoVimento 5 Stelle, ex sindaco di Torino, e la CGIL.

Pascale ha aggiunto: “Sono le mie battaglie da tempo. Schlein ha la stessa visione sui diritti […] Abbiamo un governo che ci dice con la lama tra i denti come vivere la nostra vita coniugale quando nessuno di loro rappresenta la ‘teoria della famiglia tradizionale’ che rivendicano puntualmente con odio, violenza e populismo cercando di spaventare le persone meno informate”.

La relazione tra Francesca Pascale e Silvio Berlusconi

Francesca Pascale è stata la compagna di Silvio Berlusconi per diversi anni. I due si sono incontrati nel 2009.

La Pascale è stata molto presente nella vita pubblica di Berlusconi, accompagnandolo spesso in viaggi ufficiali e apparendo al suo fianco in numerosi eventi pubblici. È stata anche membro del consiglio direttivo del partito di Berlusconi, Forza Italia.

La loro relazione è stata al centro dell’attenzione dei media italiani per diversi anni, soprattutto per la grande differenza di età tra i due. Berlusconi ha, infatti, quasi 50 anni in più di Pascale.

Nel 2013, tuttavia, la relazione si è interrotta e i due si sono separati. Da allora, i due sembrano avere mantenuto un rapporto cordiale e di stima reciproca, nonostante la fine della loro relazione amorosa.