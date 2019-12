Ha contratto il tifo o un'infezione batterica.

L’attore americano Zac Efron è stato portato d’urgenza in ospedale poco prima di Natale dopo avere contratto una «forma di tifo o di infezione batterica simile» in Papua Nuova Guinea.

Il divo di Hollywood stava girando il documentario d’avventura Killing Zac Efron – il racconto di tre settimane nella giungla, con soltanto una guida turistica al fianco e senza lussi – quando si è sentito male. Dopo essere arrivato in Australia, la star di The High School Musical e Greatest Showman è stata ricoverata immediatamente in un ospedale di Brisbane e lì è stato ricoverato per alcuni giorni prima di tornare a casa sua, negli Stati Uniti.

Zac Efron era giunto il Papua Nuova Guinea all’inizio di dicembre. Cyril Tara, la guida turistica locale che lo ha accompagnato in giro per la giungla, ha anche condiviso alcune immagini dell’attore prima della malattia. In uno di questi scatti Efron è felice a bordo di una canoa mentre si stava recando al villaggio di Kamanibit e in un altro è accanto a dei coccodrilli. Il 7 dicembre Ciryl ha scritto su Facebook: «Sono molto felice di essere la sua guida».

Prima di cominciare le riprese del documentario, Efron ha detto: «Cerco opportunità che mi sfidino ad ogni livello. Sono entusiasta di esplorare territori ignoti e di scoprire quale avventura inaspettata mi attende». Certo, l’attore non poteva aspettarsi che avrebbe contratto una malattia potenzialmente pericolosa per la sua vita. Ora, però, Efron è a casa e al sicuro. I suoi tantissimi fan possono tirare un sospiro di sollievo.