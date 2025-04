Il volo era diretto firenze

Preoccupazione tra i passeggeri del volo Swiss LX-1674 diretto da Zurigo a Firenze nella mattina del 5 aprile 2025, quando un aereo Embraer ERJ-190-E2 ha interrotto la corsa di decollo a causa di un problema tecnico ai freni. L’episodio si è verificato intorno alle ore 9:45 presso l’aeroporto di Zurigo, quando l’aeromobile, registrato con la sigla HB-AZH, era già allineato sulla pista 28 pronto al decollo.

Ritorno al gate e secondo tentativo di decollo

Secondo quanto comunicato dallo Sportello dei Diritti e confermato da fonti dell’aviazione civile, il comandante del volo ha inizialmente rilevato un’anomalia tecnica durante il rullaggio. Dopo aver ricevuto istruzioni dalla torre, l’aereo ha abbandonato la sequenza di decollo per fare ritorno al piazzale, attraversando la pista 28 sotto guida controllata.

Dopo circa 20 minuti di verifiche tecniche effettuate con l’aereo ancora a motori accesi, il comandante ha ottenuto l’autorizzazione per un nuovo tentativo di decollo. Il velivolo si è nuovamente allineato alla pista 28 e ha avviato la manovra di accelerazione.

“Problemi ai freni, decollo interrotto”

Ma proprio quando la situazione sembrava sotto controllo, il decollo è stato interrotto improvvisamente a bassa velocità. L’aereo è rimasto bloccato sulla pista, e il comandante ha comunicato alla torre di non riuscire a muovere il velivolo a causa della perdita di efficienza del sistema frenante.

Un passeggero presente a bordo ha raccontato la sequenza dei fatti:

“Abbiamo appena avuto un decollo interrotto a bassa velocità, sono ancora sull’aereo. Il capitano ha annunciato problemi ai freni. Prima del primo tentativo ho notato che ci siamo spostati su un’altra pista di rullaggio, forse per risolvere il problema. Poi abbiamo tentato il decollo, interrotto, e ora saremo rimorchiati al gate”.

Intervento d’emergenza e sicurezza garantita

Le misure di emergenza sono scattate immediatamente: i mezzi di soccorso sono stati attivati per precauzione, ma non è stato necessario alcun intervento diretto sui passeggeri, tutti incolumi. L’aereo è stato infine rimorchiato fuori dalla pista e ricondotto al gate.

Nonostante l’interruzione, la prontezza dell’equipaggio ha evitato conseguenze peggiori e ha permesso la gestione sicura dell’anomalia. Swiss International Air Lines ha avviato un’indagine interna per accertare la causa del guasto, mentre l’aeromobile è stato posto sotto controllo tecnico.

Una compagnia sotto osservazione

Swiss, compagnia di bandiera elvetica parte del gruppo Lufthansa, opera regolarmente sulla rotta Zurigo-Firenze con i suoi jet regionali Embraer. L’ERJ-190-E2 è noto per la sua efficienza operativa, ma questo evento riaccende il dibattito sulla manutenzione preventiva e l’affidabilità dei componenti meccanici, specie su tratte ad alta frequenza.

Al momento non risultano comunicazioni ufficiali su ritardi significativi nel traffico aereo dell’aeroporto di Zurigo, ma il volo successivo per Firenze è stato posticipato per consentire verifiche logistiche e tecniche.

Sicurezza al primo posto

L’episodio, pur senza conseguenze, rappresenta un importante richiamo all’attenzione su quanto sia delicato il momento del decollo e come anche minimi segnali possano comportare decisioni drastiche, come l’aborto della partenza. La risposta rapida e responsabile del comandante e dell’equipaggio ha garantito che nessuno dei passeggeri fosse in pericolo.

Il volo LX-1674 verrà riprogrammato non appena disponibili le condizioni di piena sicurezza operative. Intanto, proseguono le indagini dei tecnici per determinare le cause esatte del malfunzionamento del sistema frenante, mentre Swiss ha assicurato la massima trasparenza nelle comunicazioni con l’utenza.