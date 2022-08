Protagonista il dirigente della Juventus

Stanno facendo il giro del web due video con protagonista Pavel Nedved, ex giocatore della Juventus e oggi dirigente della società bianconero.

Nel primo si vede un uomo biondo, in abito scorso, che barcolla per le strade del centro di Torino: ma non è chiara la sua identità anche se alcuni utenti dei social media sostengono che si tratti del ceco. L’uomo, infatti, non viene mai inquadrato in faccia. Da rimarcare che, comunque, non viene commesso alcunché di illecito.

Nel secondo video, dalla durata di quindici secondi, invece, non ci sono dubbi sulla presenza dell’ex Pallone d’oro. Il filmato è stato girato in un locale insieme ad alcune amiche sulle note di Bailando di Enrique Iglesias. Dovrebbe risalire a tre anni fa ma non è sicuro neanche questo. L’ex giocatore balla e fa un trenino con le tre ragazze. Ad una di esse, l’ex centrocampista della Lazio tocca anche il seno e a uno dei presenti dice: “Guarda che bombe che ha”.

Sui social media, naturalmente, non si sta parlando di altro. Nedved è di tendenza su Twitter. La vicenda ricorda da vicino quella che ha interessato la premier finlandese Sanna Marin, dopo la diffusione di un video privato dove la politica 36enne balla con alcuni suoi amici, scatenando molte polemiche ma anche molte difese.