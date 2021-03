L'annuncio su Twitter

Enrico Letta ha annunciato la candidatura alla segreteria nazionale del PD.

ha annunciato la candidatura alla segreteria nazionale del PD. La comunicazione è avvenuta con un video su Twitter.

Nicola Zingaretti ha confermato il suo sostegno.

Enrico Letta ha sciolto la riserva: ha annunciato la propria candidatura alla guida del Partito Democratico.

Letta, 54 anni, con un video condiviso su Twitter, ha dichiarato: «Oggi sono qui dove lunedì scorso non avrei mai immaginato per candidarmi alla guida di quel partito che ho contribuito a fondare e che oggi vive una crisi profonda. Lo faccio per amore della politica e passione per i valori democratici».

Letta ha spiegato: «Parlerò domenica all’assemblea del Pd, io credo alla forza della parola, al valore della parola. Chiedo a tutti coloro che domenica voteranno di ascoltare la mia parola, di votare sulla base delle mie parole. Sapendo che io non cerco l’unanimità, cerco la verità nei rapporti tra di noi per uscire da questa crisi e guardare lontano».

Letta ha anche detto: «Voglio ringraziare Nicola Zingaretti. Mi lega a lui profonda amicizia e grande sintonia».

Nicola Zingaretti, segretario nazionale dimissionario del PD, dal canto suo, ha affermato: «Enrico Letta è la persona giusta e corretta per aiutare il Pd a continuare a ricollocarsi come protagonista indiscusso della democrazia in Italia».

Il governatore della Regione Lazio ha aggiunto: «Avevo preso in mano il partito un anno dopo una sconfitta devastante che lo aveva marginalizzato e l’ho portato fino a qua. Ora è un partito forte, di governo e protagonista della democrazia italiana. Rischiavamo la palude delle polemiche, ho deciso di farmi da parte per generosità e amore dell’Italia e del partito e se ora Enrico, come sono convinto lui può fare, prende in mano il testimone e guida questo rinnovamento abbiamo raggiunto un grande obiettivo».