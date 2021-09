La leggenda del calcio ricoverato in Brasile

Pelè, leggenda del calcio, è ricoverato nell’ospedale Albert Einstein di San Paolo, in Brasile, dopo che gli è stato rilevato un problema di salute durante esami di routine.

‘O Rei’ è ricoverato da una settimana. Lo stesso giorno in cui Pelè era andato in ospedale per fare degli accertamenti, i suoi collaboratori avevano subito informato sui social media che l’ex campione del Santos e della Nazionale godeva di “buona salute”.

Il suo ufficio stampa ha inoltre smentito che l’ex numero 10 della nazionale verdeoro sarebbe svenuto. “Ragazzi, non sono svenuto e sono in ottima salute. Ho fatto gli esami di routine, che prima non avevo potuto fare a causa della pandemia. Avvisate soltanto che domenica prossima non potrò giocare“, ha scherzato Pelé, 80 anni, con i suoi più stretti collaboratori.

Nel corso delle ore, però, è stato svelato che Pelè è stato operato per un sospetto tumore al colon e si sta riprendendo: “Il tumore è stato identificato durante gli esami cardiovascolari e di laboratorio di routine e il materiale è stato inviato al laboratorio per l’analisi istologica”, ha affermato l’ospedale Albert Einstein.

“Sabato scorso sono stato operato per rimuovere una lesione sospetta al colon destro. Il tumore è stato identificato durante i test di cui ho parlato la scorsa settimana. Sto bene e vincerò anche questa battaglia”, ha scritto Pelè su Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pelé (@pele)

Pelè ha lasciato il calcio 44 anni fa. Ha vinto tre coppe del mondo. Le statistiche gli attribuiscono 1281 reti, anche se solo 757 in partite ufficiali.