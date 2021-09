La leggenda del calcio ricoverato in Brasile

La leggenda del calcio, Pelè, è stato nuovamente ricoverato in terapia intensiva nell’ospedale Albert Einstein, a San Paolo. Lo riferisce il sito online di Espn Brasil.

Le condizioni dell’ex stella del calcio brasiliano restano stabili, ma il trasferimento in terapia intensiva è stato deciso a scopo precauzionale per un più attento monitoraggio dello stato di salute di O Rey. Pelè aveva avuto un problema di reflusso ieri sera dopo essere stato operato nei giorni scorsi al colon. Il peggioramento dell’ottantenne, infatti, segue l’intervento all’inizio del mese per l’asportazione di un tumore al colon.

Dopo l’operazione di dieci giorni fa Pelè aveva scherzato così: «Ragazzi, non sono svenuto e sono in ottima salute. Ho fatto gli esami di routine, che prima non avevo potuto fare a causa della pandemia. Avvisate soltanto che domenica prossima non potrò giocare».