In vigore la tabella dei coefficienti 2025–2026, valida anche per chi va in pensione nel 2026

Nel 2026, in Italia, chi va in pensione con quota calcolata col metodo contributivo riceve un assegno calcolato con i coefficienti di trasformazione validi per il biennio 2025–2026, aggiornati dal Ministero del Lavoro di concerto con il MEF. Il perché è tecnico: l’adeguamento tiene conto della speranza di vita e incide sul rapporto tra montante contributivo e rendita annua.

Nel 2026 resta in vigore la tabella 2025–2026: chi va in pensione non usa coefficienti “nuovi”

Il decreto che aggiorna i coefficienti li rende applicabili dal 1° gennaio 2025 e li mantiene per l’intero biennio 2025–2026: chi matura il diritto e decorre nel 2026 usa quindi la stessa tabella.

Perché il taglio si vede sulla quota contributiva, non su tutta la pensione

I coefficienti trasformano il montante contributivo in pensione annua: l’impatto si concentra sulla parte contributiva (più alta per chi ha carriere contributive pure o miste con quota C rilevante). INPS descrive il meccanismo come passaggio “montante → pensione annua” tramite coefficiente legato all’età.

La riduzione stimata arriva fino a circa 2,18% a parità di età nel confronto con il biennio precedente

Sintesi tecnica ricorrente nelle analisi basate sui valori pubblicati: nel passaggio al biennio 2025–2026 la diminuzione viene riportata in un intervallo ~1,5%–~2,18% a parità di età anagrafica. L’entità precisa dipende dall’età di uscita e dalla composizione dell’assegno.

Esempio pratico: due persone con stesso montante e stessa età possono vedere differenze già dal primo assegno

Il coefficiente agisce come “moltiplicatore”: a parità di montante, un valore più basso genera una rendita annua più bassa. La differenza entra nel calcolo prima di eventuali trattenute fiscali e addizionali, quindi può riflettersi subito sull’importo mensile lordo.

Chi rischia di più: carriere discontinue e chi ha una quota contributiva più pesante

L’impatto cresce quando la pensione dipende maggiormente dal contributivo: lavoratori più giovani, carriere frammentate, periodi di part-time o contribuzione bassa. Chi è nel retributivo prevalente può vedere un effetto più limitato perché la parte colpita pesa meno sul totale.

Come stimare l’assegno con i calcolatori ufficiali INPS in pochi minuti

INPS indica “La mia pensione futura” come servizio per simulare la pensione “sulla normativa in vigore” usando età, storia lavorativa e retribuzione/reddito, con accesso tramite credenziali. È il passaggio più rapido per vedere quanto pesa la quota contributiva nel tuo caso.

Tre mosse che possono ridurre l’effetto dei coefficienti: posticipo, coperture contributive, scenari

Posticipare l’uscita (quando possibile) aumenta l’età di trasformazione e spesso migliora il coefficiente applicato. Verificare buchi contributivi e opzioni ammesse per coprirli (nei limiti delle regole applicabili al singolo profilo). Simulare più decorrenze con strumenti INPS per capire il punto di equilibrio tra mesi lavorati in più e assegno atteso.

Consiglio

Entro fine febbraio 2026, chi prevede di andare in pensione nel 2026 può fare due simulazioni su “La mia pensione futura”: una con decorrenza prevista e una posticipata di 6–12 mesi. Se la differenza è significativa, la scelta va impostata prima della domanda, perché il coefficiente si aggancia all’età e alla decorrenza effettiva.

FAQ

I coefficienti cambiano nel 2026?

Nel 2026 si applicano ancora i coefficienti del biennio 2025–2026 definiti dal decreto di aggiornamento con decorrenza 1° gennaio 2025.

Tutti avranno una pensione più bassa?

No: l’impatto riguarda la quota contributiva. L’effetto sul totale dipende da quanta parte della pensione è calcolata col contributivo.

Dove controllo la stima ufficiale dell’importo?

Sul sito INPS con il servizio “La mia pensione futura” (SPID/CIE/CNS), che simula l’assegno in base alla normativa in vigore e ai dati contributivi disponibili