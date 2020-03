La nota del Consiglio nazionale professionale dell'ORL

Febbre, tosse, affaticamento, mal di testa e mal di gola, difficoltà respiratorie e dolori muscolari: questi sono tutti i sintomi del coronavirus, pubblicati dal Ministero della Salute francese e riportati su LeFigaro.

In un comunicato stampa pubblicato ieri, venerdì 20 marzo, il consiglio nazionale professionale dell’ORL (otorinolaringoiatra), CNPORL, ha affermato anche che l’improvvisa perdita del gusto e dell’olfatto sarebbe un nuovo campanello d’allarme della comparsa del coronavirus. «Diversi esperti in malattie infettive hanno recentemente notato l’insorgenza di brutali anosmie (perdita totale della capacità di percepire gli odori, n.d.r.), spesso associate a una sensazione di dolore ma senza ostruzione nasale, in pazienti contagiati o sospettati di esserlo», hanno affermato i membri del CNPROL.

L’informazione è stata confermata venerdì sera dal direttore generale della salute, Jérôme Salomon, durante la sua conferenza stampa quotidiana. Secondo il medico questi segnali «abbastanza rari», sono «collegati al virus». Questi sintomi sembrano manifestarsi in persone «abbastanza giovani» con «forme lievi» della malattia. «Bisogna chiamare il proprio medico di fiducia ed evitare di automedicarsi senza il consiglio di un esperto», ha avvertito.

Nel comunicato stampa, gli specialisti francesi hanno consigliato alle persone sintomatiche «di rimanere confinate nelle loro case e di osservare la comparsa di altri sintomi». Inoltre, hanno invitato i medici «a non prescrivere corticosteroidi di fronte a un qualsiasi quadro clinico con anosmia acuta o disgeusia (distorsione o l’abbassamento del senso del gusto, n.d.r)».

Tuttavia, dagli esperti è arrivata anche una rassicurazione: «Secondo i dati preliminari che abbiamo, il decorso naturale delle anosmie acute legate al Covid-19 sembra spesso favorevole».

