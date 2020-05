Lo ha detto a Stasera Italia

Teresa Bellanova, ministro delle Politiche Agricole, ospite a Stasera Italia su Retequattro, il programma condotto da Barbara Palombelli, ha affermato: «Chiedo che nel prossimo decreto ci sia un permesso di soggiorno di sei mesi per i cittadini extracomunitari» irregolari, che «sia rinnovabile se le persone trovano nel frattempo un altro posto di lavoro». L’obiettivo di Bellanova è offrire manodopera legalizzata e di conseguenza non sfruttabile per i raccolti dei campi e per cui, stando ai contratti base, la paga è di 40 – 50 euro al giorno.

Il ministro di Italia Viva, inoltre, ha detto: «La cosa più sbagliata in questo momento è contrapporre cittadini italiani a cittadini extracomunitari. Bisogna invece fare in modo che non esistano lavoratori in nero. Se i cittadini italiani vogliono andare a lavorare nei campi possono farlo oggi come prima. Ho dato la disponibilità a lavorare perché si possa rendere compatibile il sussidio del reddito di cittadinanza e l’indennità di disoccupazione con il lavoro nei campi».

«Lavoriamo per mettere nelle condizioni le imprese a trovare personale qualificato per le prossime campagne di lavorazione. In questo momento – ha aggiunto il membro del Governo Conte – abbiamo l’esigenza di 270mila persone per andare a fare la raccolta degli ortaggi e della frutta».

Bellanova ha anche affermato: «Non possiamo permetterci, in un momento in cui aumentano le difficoltà e i disagi delle famiglie, la povertà e il numero delle persone che non possono accedere al cibo, che per incapacità e mancanza di coraggio della classe dirigente le aziende lascino marcire nei campi i prodotti con tutto il danno che questo comporta e lo sfregio alla povertà. O si fanno lavorare in modo regolare gli stranieri che già ci sono in Italia, o le aziende li utilizzeranno in modo irregolare e attraverso la criminalità e il caporalato».