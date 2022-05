Il piccolo è ricoverato al Meyer di Firenze

Un bambino di un anno è in gravi condizioni, ricoverato all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze dopo essere arrivato domenica scorsa, in arresto cardiocircolatorio all’opedale di Perugia e trasferito in Toscana in elicottero. Il bimbo si trova in rianimazione ed è in coma farmacologico. La prognosi è riservata.

La Procura della Repubblica di Perugia ha aperto un’inchiesta per verificare l’ipotesi di maltrattamenti in famiglia. Tuttavia, stando a quanto riportato dalla madre, il bambino avrebbe rischiato di soffocare con un pezzo di biscotto, mentre si trovavano in casa di amici di famiglia, in Umbria. Poi, dopo avere tolto l’ostruzione, scuotendolo, dal momento che non respirava, il piccolo sarebbe stato bagnato con l’acqua per farlo rinvenire. Successivamente la corsa in ospedale. La donna, come riportato su Fanpage.it, ha raccontato, con l’aiuto di un interprete: “L’ho preso, l’ho strattonato, l’ho scosso e poi gli ho gettato addosso dell’acqua fredda per farlo riprendere. Ma visto che non migliorava, un mio amico l’ha preso ed è corso in ospedale”, dov’è arrivato in condizioni gravissime.

I medici, però, hanno riscontrato una frattura alla testa e una tumefazione alla fronte. Inoltre, si è appreso che il bambino era stato già ricoverato nel mese di marzo per la frattura di un omero. Da qui la scelta degli inquirenti di indagare, ascoltando sia la madre che testimoni, convocati in Procura.