Dramma in provincia di Pescara

Una donna di 85 anni, al matrimonio del figlio, in un ristorante nella provincia di Pescara, a Serramonacesca, ha perso la vita in modo tragico.

La donna, residente a Cugnoli, si trovava seduta a tavola insieme ai suoi cari quando improvvisamente ha iniziato a manifestare segni di soffocamento dopo avere mangiato un boccone di prosciutto. L’aria di gioia e festa si è trasformata così in un momento di panico e disperazione quando è diventato evidente che la situazione era grave.

In un istante, i presenti si sono mobilitati per aiutare la donna e hanno chiamato i soccorsi. Le persone intorno a lei hanno cercato di fornire le prime cure, ma, nonostante gli sforzi, purtroppo per la mamma dello sposo non c’è stato scampo. Il 118, giunto sul posto, non ha potuto fare altro che constarne il decesso.