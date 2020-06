È successo a Genova

È tornato a casa ubriaco, non ha trovato il pesce per cena e ha picchiato la moglie. È successo a Genova.

La polizia ha, quindi, denunciato per lesioni aggravate un uomo di 42 anni, di origine rumene, e ha disposto l’allontanamento d’urgenza da casa.

Il 42enne è tornato a casa ieri, lunedì 22 giugno, completamente ubriaco e dopo aver visto che nel piatto non c’era quanto avrebbe voluto, ha preso a schiaffi e a pugni la moglie davanti al figlio.

La donna, per proteggere se stessa e il bambino, si è chiusa in una stanza dove, però, il marito è entrato, mandando in frantumi il vetro della porta e ha ferito la moglie con le schegge. La donna, poi, è scappata di casa con il figlio e ha trovato rifugio da un vicino che ha chiamato la Polizia.

Ai poliziotti la donna ha raccontato di subire violenze da anni e ormai era diventata impossibile la convivenza con il marito. Anche i vicini di casa hanno confermato che la coppia litigava quasi ogni giorno.