La marina francese ha abbordato la petroliera Deliver al largo delle coste della Sicilia. L’operazione è avvenuta due giorni fa. La nave è sospettata di appartenere alla cosiddetta flotta ombra russa. L’annuncio è stato dato su X dal presidente francese Emmanuel Macron.

La flotta ombra è composta da navi usate per trasportare petrolio russo aggirando le restrizioni occidentali imposte dopo l‘invasione dell’Ucraina. L’intercettazione della Deliver si inserisce in un rafforzamento delle iniziative europee per colpire i canali economici che sostengono Mosca.

Pochi giorni prima, anche la Gran Bretagna aveva condotto un’operazione simile. Macron ha commentato entrambe le azioni in una nota su X: «Dimostrano la determinazione degli europei. Non consentiremo alla flotta fantasma di evadere le sanzioni e finanziare lo sforzo bellico russo». Ha poi aggiunto: «L’Europa è determinata. Perseguirà tutti gli sforzi necessari per aumentare il costo della guerra per la Russia e aprire la strada a una pace duratura e robusta in Ucraina».
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