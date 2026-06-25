L'annuncio del presidente francese su X

La marina francese ha abbordato la petroliera Deliver al largo delle coste della Sicilia. L’operazione è avvenuta due giorni fa. La nave è sospettata di appartenere alla cosiddetta flotta ombra russa. L’annuncio è stato dato su X dal presidente francese Emmanuel Macron.

La flotta ombra è composta da navi usate per trasportare petrolio russo aggirando le restrizioni occidentali imposte dopo l‘invasione dell’Ucraina. L’intercettazione della Deliver si inserisce in un rafforzamento delle iniziative europee per colpire i canali economici che sostengono Mosca.

La Marine Nationale a arraisonné mardi le pétrolier Deliver alors qu’il transitait au large de la Sicile en infraction avec le droit de la mer. Cette nouvelle action contre la flotte fantôme, conduite quelques jours après une opération similaire par le Royaume-Uni… pic.twitter.com/5Gjn43MhLr — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 25, 2026

Pochi giorni prima, anche la Gran Bretagna aveva condotto un’operazione simile. Macron ha commentato entrambe le azioni in una nota su X: «Dimostrano la determinazione degli europei. Non consentiremo alla flotta fantasma di evadere le sanzioni e finanziare lo sforzo bellico russo». Ha poi aggiunto: «L’Europa è determinata. Perseguirà tutti gli sforzi necessari per aumentare il costo della guerra per la Russia e aprire la strada a una pace duratura e robusta in Ucraina».