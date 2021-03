Lo ha rivelato la Rete Prisma

Un piccolo meteorite è precipitato in Molise . Così i ricercatori di Rete Prisma.

. Così i ricercatori di Rete Prisma. La caduta è avvenuta nella sera del 15 marzo scorso.

Il corpo celeste è precipitato nei pressi di Temennotte.

In Molise, la sera del 15 marzo, potrebbe essere caduto un piccolo meteorite. Questa è la conclusione a cui sono giunti i ricercatori di Rete Prisma, coordinati dall’Istituto nazionale di astrofisica, dopo una serie di calcoli svolti negli ultimi tre giorni in seguito all’apparizione di un bolide nei cieli dell’Italia centromeridionale.

In base alle stime, il frammento dovrebbe essere precipitato nei pressi della località di Temennotte, nel comune di Sant’Agapito (Isernia). dove vivono circa 1500 persone.

Rete Prisma ha affermato che i dati presi in esame per la triangolazione sono quelli ottenuti dalla camera Prisma di Capua e di altre due camere, appartenenti alla rete IMTN di Tortoreto e alla sezione di Caserta dell’Associazione Arma Aeronautica.

La meotorite, ricordiamo, è un piccolo corpo celeste che, una volta a contatto con l’atmosfera, si riscalda ed emette una luce molto forte anche più della luna.

Sul sito della Rete Primsa si legge: «Dall’incrocio dei dati – risulta che il piccolo corpo celeste è entrato in atmosfera a una quota di circa 80 km e ha proseguito per una lunghezza totale di 61 km percorsi in 5.3 secondi con una inclinazione di 84°, una traiettoria quasi verticale. L’altezza e la velocità finale è risultata, rispettivamente di 19,8 km e di soli 2,8 km/s, valori che depongono a favore per l’arrivo al suolo di un meteorite con massa stimata di circa 1 kg (un meteorite di circa 8 cm se la densità è di 3.5 g/cm3)».

I frammenti, di dimensioni tra 2 e 4 centimetri, sarebber precipitati «alcuni km più a sud in una zona impervia e boscosa, quindi molto difficili da recuperare».