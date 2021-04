è una carezza per tutti quelli che sanno di cosa sto parlando

In radio dal 9 aprile “Buonanotte” il nuovo singolo di Pierdavide Carone prodotto da Federico Nardelli, pubblicato da Artist First .

“Buonanotte”, scritto insieme a Lorenzo Cantarini, è un nuovo emozionante brano che anticipa l’uscita di un nuovo importante progetto discografico, il suo quarto disco, che verrà pubblicato a nove anni di distanza dal suo ultimo album. Progetto realizzato con il sostegno del MiBACT e di SIAE nell’ambito del programma Per Chi Crea.

“L’uomo per natura tenta di fuggire dalle cose brutte, e questo è comprensibile, ma per sua stessa natura l’uomo tenta di fuggire anche dalle cose belle e, per quanto incomprensibile sia, accade sempre, nella vita, nell’amore” racconta Pierdavide “Buonanotte è una carezza per tutti quelli che sanno di cosa sto parlando, ascoltatela nelle tarde notti in cui sarete appena scappati dalla felicità, e ci ripenserete illuminando il cielo con un dito e ritoccandone i contorni dentro l’infinito, e solo quando è giorno dicendo: buonanotte…”.

Il ritorno di Pierdavide Carone con il singolo “Buonanotte”

Pierdavide Carone,

classe 1988, viene alla ribalta classificandosi terzo alla nona edizione di Amici dove vince il premio della critica. Firma il brano “Per tutte le volte che…” con cui Valerio Scanu vince il Festival di Sanremo nel 2010.

Il primo album di Pierdavide, “Una canzone pop” (2010), è un successo e viene certificato multiplatino.

Di Notte”, primo singolo estratto dal disco, conquista invece il Disco D’Oro.

Seguono gli album “Distrattamente” e “Nanì e altri racconti”, quest’ultimo presentato a Sanremo nel 2012 quando Carone partecipa al Festival con Lucio Dalla con il brano “Nanì”.

A dicembre 2018 pubblica “Caramelle” con i Dear Jack, in cui il cantautore affronta con coraggio il drammatico tema della pedofilia, dipingendo, con la consueta efficacia dei suoi versi densi di parole, due situazioni assimilabili di violenza.Nel 2020 scrive “Forza e coraggio!”, un inno alla resilienza che nasce dall’urgenza del cantautore di parlare di un momento di difficoltà che ha segnato la sua vita.

L’invito alla ripartenza è un messaggio che lancia a se stesso e al Paese intero, ferito dalla profonda crisi sanitaria, sociale ed economica.

Attualmente è in studio per la registrazione del suo quarto album, anticipato dal singolo “Buonanotte”