Intervento della polizia e arresto

Una pilota in servizio come passeggera ha causato il ritorno all’aeroporto del volo British Airways BA1457. Intervento della polizia e arresto.

Una pilota di 51 anni della compagnia aerea British Airways è stata arrestata e sospesa dopo un episodio verificatosi il 30 maggio a bordo di un volo in partenza da Edimburgo e diretto all’aeroporto di Londra Heathrow. La donna, fuori servizio e presente a bordo come passeggera, è stata descritta da testimoni come “visibilmente ubriaca” e ha mostrato un comportamento definito “molto disturbante” nei confronti di altri viaggiatori. La situazione ha richiesto l’intervento del comandante dell’aereo, che ha deciso di interrompere le operazioni di decollo.

I fatti a bordo del volo BA1457

L’episodio è avvenuto su un Airbus A319 in servizio per il volo BA1457, operato da British Airways. Poco prima del decollo, alcuni membri dell’equipaggio di cabina hanno riconosciuto la pilota, la cui condotta appariva anomala. La donna sarebbe stata aggressiva e verbale con altri passeggeri. A causa del comportamento, ritenuto incompatibile con la sicurezza del volo, il comandante è stato informato immediatamente e ha deciso di riportare l’aereo al gate. Secondo fonti citate da diversi quotidiani britannici, la pilota si sarebbe mostrata ostile e resistente all’intervento delle forze dell’ordine, agitandosi e tentando di sottrarsi all’arresto mentre veniva accompagnata fuori dal velivolo.

Ritardi e sospensione immediata

A causa dell’incidente, il volo ha subito un ritardo di circa 90 minuti rispetto all’orario previsto di partenza.

La pilota è stata immediatamente sospesa dalla compagnia aerea. Un portavoce di British Airways ha dichiarato: “Non è opportuno commentare durante un’indagine di polizia”.

Secondo quanto comunicato dalla Police Scotland, la donna è stata arrestata e formalmente accusata per violazioni in ambito aeronautico e per aggressione nei confronti degli agenti intervenuti.

Stava per prendere servizio

Secondo fonti giornalistiche, dopo il volo come passeggera, la pilota avrebbe dovuto prendere servizio operativo su un altro volo in partenza da Heathrow. Tuttavia, l’episodio ha interrotto ogni piano operativo successivo. Al momento, non sono noti ulteriori dettagli sulla sua posizione contrattuale o sulle conseguenze disciplinari interne alla compagnia.

Normativa e sicurezza in volo

Secondo le normative britanniche e internazionali, i membri degli equipaggi di volo – anche se non in servizio attivo – sono tenuti a mantenere condotta conforme agli standard di sicurezza in tutte le circostanze.

L’autorità aeronautica civile del Regno Unito (CAA) stabilisce norme rigide per quanto riguarda l’assunzione di alcol o sostanze psicotrope prima di qualsiasi attività aeronautica, inclusi voli come passeggeri se è previsto un successivo ingresso in servizio. Eventuali condotte scorrette o violazioni della disciplina possono comportare sospensioni immediate, indagini interne e segnalazioni alle autorità di regolamentazione.

Indagini in corso

Le autorità di polizia e gli enti regolatori del settore aeronautico stanno conducendo indagini approfondite sul caso. Non è stato rilasciato alcun dettaglio sull’identità della pilota, che risulta non nominata nei documenti ufficiali e nei comunicati stampa.

Ulteriori accertamenti verranno effettuati per verificare:

Il livello di alcolemia o eventuali test tossicologici;

La dinamica dei comportamenti a bordo;

L’eventuale presenza di precedenti disciplinari.

FAQ