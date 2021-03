Pino Daniele: «Je sto vicino a te 65/66» versione PAD

Una grande serata si terrà in TV Venerdì 19 marzo 2021: alle 21 Canale21 trasmetterà “Je sto vicino a te 65/66″ un grande memorial dedicato a Pino Daniele in edizione doppia perché lo scorso anno, a causa della improvvisa chiusura, il suo pubblico e gli artisti amici hanno dovuto rinunciare all’evento.

Quest’anno, nel giorno di San Giuseppe, ricorderemo i 66 anni del grande Pino Daniele, che nacque il 19 marzo 1955 e il suo onomastico, ma anche i suoi 65 anni dello scorso anno, sempre in modalità PAD, ovvero Pino Daniele A Distanza con pubblico e ospiti a distanza. Ma sempre con tantissimo affetto.

Venerdì 19 marzo 2021 alle 21, “Je sto vicino a te 65/66″ sarà trasmesso su Canale 21. Ci saranno tantissimi ospiti con Nello Daniele, protagonista come sempre sul palco del Teatro Palapartenope dell’evento dedicato al fratello.

Poi Federico Vacalebre, il direttore artistico, ha invitato a ricantare e risuonare il canzoniere del Lazzaro Felice tanti suoi amici: Mario Biondi, Eugenio Bennato, Bobby Solo, Pietra Montecorvino, Eugenio Finardi, le Ebbanesis, Francesco Baccini, Roberto Colella, il Giardino dei Semplici, la giovane Cristina Cafiero.

“Buon compleanno Pino! Ai 65 anni non ci eravamo dimenticati di te, ai 66 gli auguri sono doppi. Ma ai 67 ci ritroveremo qui, il giorno è sempre quello – 19 marzo 2022 – come il luogo – il Palapartenope – e le canzoni e lo spirito che portiamo dentro: un modo per dirti siamo vicini a te, per chiederti di stare vicino a noi. Niente Pad, però, l’anno prossimo: tutti in presenza, assembrati come una volta, ai tuoi concerti che portiamo nel cuore”. (Nello Daniele).